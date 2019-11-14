24 Kasım'da kutlanacak
7 saat önce
Katılımcıların Türk Yahudi toplumunun kültür ve mirasına yolculuk etmesini sağlayacak olan etkinlikte; konserler, belgeseller, çeşitli sunumlar ve kitap tanıtımları düzenlenecek.
Katılımcıların Türk Yahudi toplumunun kültür ve mirasına yolculuk etmesini sağlayacak olan etkinlikte; konserler, belgeseller, çeşitli sunumlar ve kitap tanıtımları düzenlenecek.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 06:34
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