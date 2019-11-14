Son Dakika Haberleri: 24 Kasım'da kutlanacak
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24 Kasım'da kutlanacak

7 saat önce

Katılımcıların Türk Yahudi toplumunun kültür ve mirasına yolculuk etmesini sağlayacak olan etkinlikte; konserler, belgeseller, çeşitli sunumlar ve kitap tanıtımları düzenlenecek.

24 Kasım'da kutlanacak, System.String[]

Katılımcıların Türk Yahudi toplumunun kültür ve mirasına yolculuk etmesini sağlayacak olan etkinlikte; konserler, belgeseller, çeşitli sunumlar ve kitap tanıtımları düzenlenecek.

Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 06:34 
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