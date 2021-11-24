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24 Kasım doğumlu öğretmene sürpriz kutlama - Son Dakika

24 Kasım doğumlu öğretmene sürpriz kutlama

24.11.2021 12:33
24 Kasım doğumlu öğretmene sürpriz kutlama

Yalova Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde, 87 yaşındaki emekli sınıf öğretmeni Polat Er'i evinde ziyaret ederek Öğretmenler GünüNÜ ve doğum gününü aynı anda kutladı.

Yalova Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde, 87 yaşındaki emekli sınıf öğretmeni Polat Er'i evinde ziyaret ederek Öğretmenler GünüNÜ ve doğum gününü aynı anda kutladı.

Yalova Belediyesi, Paşakent Mahallesi'nde ikamet eden 24 Kasım 1935 doğumlu emekli sınıf öğretmeni Er'e 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde sürpriz yaptı.

86 yıldır doğum gününün ilk kez bir belediye tarafından kutlandığını dile getiren Er, görevlilere teşekkür etti.

Er, "O zaman Yalova İstanbul'a bağlıydı. 24 Kasım 1982 tarihinde kutlanan Öğretmenler Gününde Yalova'da 'yılın öğretmeni' seçildim. Meslek hayatımda öğrencilerim, Öğretmenler Gününü ve doğum günümü birlikte kutlarlardı. 1935 doğumluyum ben. Çınarcık'ta okul açılacağına yönelik bir duyum aldım. Yalova'ya müracaat ettim. İlk ödülümü de Yalova'da almış oldum." diye konuştu.

İlk görev yerinin Afyonkarahisar olduğunu ve öğretmenlik mesleğinin en sıcak yıllarını yaşadığını anlatan Er, şöyle konuştu:

"Hiç unutamadığım bir anımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Öğrencilerim çok sıcakkanlıydı. Akşam paydosunda giderken, 'Şen kal öğretmenim' derlerdi. Bu sözler yıllardır kulaklarımı çınlatır. Yalova'da uzun süre öğretmenlik yaptım. İlk kez bir belediye bana doğum günümde sürpriz yaparak bu anlamlı günde beni yalnız bırakmadı. İnce düşünceleri için hem Başkan Vekili Mustafa Tutuk'a hem de belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum. Sayenizde kendimi yalnız hissetmedim."

Belediyeden yapılan açıklamada ise, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Yalova'da yaşayan öğretmenlere Başkan Vekili Mustafa Tutuk'un selamlarını ileterek, ziyaretler yapıldığı ifade edildi.

24 Kasım doğumlu öğretmene sürpriz kutlama
24 Kasım doğumlu öğretmene sürpriz kutlama
24 Kasım doğumlu öğretmene sürpriz kutlama

Yalova Belediyesi, Öğretmenler Günü, Yalova, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 24 Kasım doğumlu öğretmene sürpriz kutlama - Son Dakika


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