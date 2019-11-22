Son Dakika Haberleri: 24 Kasım Öğretmenler Günü
Son Dakika Güncel 24 Kasım Öğretmenler Günü - Son Dakika

24 Kasım Öğretmenler Günü

6 saat önce

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

24 Kasım Öğretmenler Günü, System.String[]

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sonel, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Toplumun en büyük düşmanı cehalet, cehaletin düşmanı öğretmendir. Öğretmen geçmişin öğreticisi, geleceğin kurucusudur. Gelecek gençlerindir. Gençler de öğretmenlerin eseridir" sözlerini hatırlatarak öğretmenlik mesleğinin önemine işaret etti.

Öğretmenliğin gücünü sevgiden alan, emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli ve saygın bir meslek olduğunu belirten Vali Sonel, şunları kaydetti:

"Topluma hizmet veren her mesleğin saygın olduğu bir gerçektir. Ama bütün meslek mensuplarını yetiştirip hayata hazırlayan öğretmenlik mesleği ayrı bir kutsallık taşımaktadır. Öğretmenlerimiz, sevgi ve fedakarlık gerektiren kutsal bir görev yapmaktadırlar. Ülkemizin geleceğini emanet ettiğimiz çocuklarımızı hızla değişen dünyaya ayak uydurabilecek şekilde bilgili, donanımlı, dinamik ve açık fikirli bireyler olarak yetiştirmek için canla başla çalışan öğretmenlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum.

Bu vesileyle kutsal görevlerinin bilinciyle, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada aynı şevk ve heyecanla vazifelerini yerine getireceklerine inandığımız tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlar, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, şehit olan ve ebediyete intikal eden tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anarken, tüm öğretmenlerimize mutlu, huzurlu ve sağlıklı günler diliyorum."

Mustafa Kemal Atatürk, Tunceli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 05:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye Uzay Ajansı'nın görev ve yetkileri Resmi Gazete'de: 123 personel görev yapacak
Kılıçdaroğlu, "Erdoğan'ı indireceğiz" deyince arkasındaki genç kızın yüzü şekil değiştirdi Şehit öğretmenler Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz, Galatasaray maçında anıldı Vatandaş, Bakan Kurum'a yerini vermedi: Burası Allah'ın evi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 23:53:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 24 Kasım Öğretmenler Günü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]