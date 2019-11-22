Gaziantep Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü, öğrencilerinin staj gördüğü GÜNMAK Makine'de kutladı.

Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği'nin (DESMÜD) girişimleriyle, sektörünün ihtiyacı olan ara elaman eksiğinin giderilmesi amacıyla 2018 yılında Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokol çerçevesinde Gaziantep, Çorum ve Konya'da açılan "Değirmencilik" bölümünün pilot okullarından olan Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri için öğrencilerinin haftada 2 gün uygulamalı eğitim gördüğü, Günmak Güney Değirmen Makine ve Helezon Sanayi fabrikasında kutlama programı yaptı.

Yaklaşık 130 öğretmen ile 30 sanayici yemekte bir araya gelerek sektörün sorunlarını ele aldı ve projeye ilişkin sohbet etme fırsatı yakaladı.

Fabrika gezisinin ardından GÜNMAK Yönetim Kurulu Başkanı Sıddık Kayabaş, sektör ve beklentilere ilişkin bir konuşma yaptı.

Programa DESMÜD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve GÜNMAK Genel Müdürü Nazmi Yıldız da katıldı.