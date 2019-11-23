Edirne Valisi Ekrem Canalp, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Canalp, mesajında, milletlerin kaderini belirleyen eğitimin, sarsılmaz temeller üzerinde yükselen modern ve güçlü bir ülkenin en önemli değeri olduğunu belirtti.

Öğretmenlerin, aydınlanma ve çağdaşlaşma çabalarının itici gücü olduğunu ifade eden Canalp, şunları kaydetti:

"Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Gelecek gençlerindir. Gençler de öğretmenlerin eseridir', 'Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da milleti esaret ve sefalete terk eder' veciz sözleriyle vurguladığı üzere, geleceğimizi şekillendirecek olan çocuklarımızı ve gençlerimizi bilimle aydınlatarak yetiştirmek amaç ve hedefinde, öğretmenlerimizin üstlendikleri görevi bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de en iyi şekilde yerine getireceklerine olan inancım tamdır. Değerli öğretmenlerimizden her zaman olduğu gibi, bundan sonra da beklentimiz, çocuklarımıza ve gençlerimize, düşünmeyi, düşünerek bilgi üretmeyi, araştırmayı, sorgulamayı, akılcılığı ve bilimselliği öğretmeleri, onları kendine güvenen, ülkesini ve milletini seven bireyler olarak yetiştirmeleridir."

Vali Canalp, öğretmenlerin bu ağır sorumlulukları bugüne dek büyük bir özveri ve azimle yerine getirdiklerini bildirdi. Öğretmenlerin bu kıymetli çabalarını sürdüreceklerine inandığını aktaran Vali Canalp, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmasında çok önemli görevi üstlenerek geleceğimizin güvencesi çocuklarımızın eğitiminde ve yarınlara hazırlanmasında kutsal bir rol alan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü içtenlikle kutlarken, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimize Allah'tan rahmet, emekli ve halen görevde olan öğretmenlerimize huzurlu bir yaşam diliyorum."