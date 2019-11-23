Son Dakika Haberleri: 24 Kasım Öğretmenler Günü
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24 Kasım Öğretmenler Günü

6 saat önce

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladılar.

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Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladılar.

Yapıcıer, mesajında öğretmenlerin medeniyetin kandili, cehaletin düşmanı ve geleceğin mimarı olduğunu belirtti.

Dünyadaki her şeye değer biçilebileceğini ama öğretmenin eserlerine asla değer biçilemeyeceğinin altını çizen Yapıcıer, şunları kaydetti:

"Öğretmen ebediyete intikal etse de, toplum üzerindeki tesiri devam eden insandır. Başta 'Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en özverili ve saygıdeğer unsurlarıdır.' diyen Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aynı aileye mensup olmakla onur duyduğum öğretmenlerimizin ve değerli meslektaşlarımın Öğretmenler Gününü kutlar. Ebediyete intikal etmiş olan eğitimcilerimizi de rahmet ve minnetle anıyorum."

Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 10:50 Kaynak: AA
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