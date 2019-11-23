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24 Kasım Öğretmenler Günü

6 saat önce

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Acar, mesajında, geleceğin teminatı olan gençlerin kendilerini yetiştirmesinde en önemli etkenin öğretmenler olduğunu belirtti.

Öğretmenlerin kutsal bir görev icra ettiğini bildiren Acar, şunları kaydetti:

"Ülkemizin geleceği gençlerin eğitimini sağlayan öğretmenlerimiz, bu vesileyle geleceğe de yön vermektedir. Ülkenin kalkınması ve gelişmesine katkı sağlayacak gençlerimizin başarılarında en büyük pay, onları eğiten öğretmenlere aittir. Görevinin kutsallığına hakim olan öğretmenlerimiz, ülkemizin her türlü zorlu koşullarında görev yapmaktadır. Doğu veya batı diye ayrım yapmadan, ülke topraklarını geleceğin teminatı olan gençleri yetiştirmek için karış karış gezen öğretmenlerimizin bizler de her zaman yanındayız. Öncelikle Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimize Allah'tan rahmet, hayatını sürdüren öğretmenlerimize de sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum. Bu vesileyle bir kez daha öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyor, başarılı ve geleceğe yön veren bireyler yetiştirmelerini temenni ediyorum."

Süleyman Acar, Kızılcahamam, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 02:50 Kaynak: AA
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