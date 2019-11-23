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24 Kasım Öğretmenler Günü

6 saat önce

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Masatlı, mesajında, öğretmenlerin geleceğin teminatı olan çocukların, yeni çağın gerekliliklerini anlayan, bilgili, donanımlı, milli ve manevi değerleri özümseyerek yetişmesinde büyük emek veren, bu anlamda kutsal bir görevi ifa ettiklerini bildirdi.

Öğretmenlerin insanları eğitmeyi ve öğretmeyi meslek edinen, geleceğine yön veren, yaşama hazırlayan kişiler olduklarını belirten Masatlı, şunları kaydetti:

"Ülkemizin yarınlarını emanet edeceğimiz çocuklarımızın, donanımlı olarak yetiştirilmesinde, şüphesiz ki öğretmenlerimizin çok büyük gayretleri vardır. Üstlendikleri zor, bir o kadarda anlamlı görevleri ile ülkemizin geleceğini inşa etme adına gösterdikleri çabalar ve 2023 hedeflerimizi gerçekleştirmemizdeki fedakarlık ve özverileri nedeniyle öğretmenlerimize millet olarak çok şey borçluyuz.

Bu duygularla, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ebediyete intikal etmiş bütün öğretmenlerimizi şükran ve rahmetle anıyor, dünyanın saygın insanları olan öğretmenlerimizin gününü kutluyorum."

Ardahan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 07:38 Kaynak: AA
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