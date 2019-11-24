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24 Kasım Öğretmenler Günü

6 saat önce

Tekirdağ'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

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Tekirdağ'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Tarihi valilik binası önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Törene AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Sülmanpaşa Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Atilla ve kurum müdürleri katıldı.

Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 12:30 Kaynak: AA
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