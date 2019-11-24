TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Balta, mesajında, öğretmenlik mesleğinin önemine vurgu yaparak, öğretmenlerin, insanı en ideal şekilde eğitmek, dolayısıyla geleceği inşa etmek gibi son derece kutsal bir görevi yerine getirdiklerini belirtti.

Milletin her bir ferdinin, kendisi ve çocukları için öğretmenlere şükran borcu olduğunu ifade eden Balta, şunları kaydetti:

"İlk emri 'oku' olan bir medeniyetin mensupları olarak bizim için, öğrenmenin ve dolayısıyla öğretmenlerin ayrı bir yeri, ayrı bir önemi bulunmaktadır. Bizler 'beşikten mezara kadar ilim tahsil etmeyi' emreden, kalemin kılıçtan üstün olduğu bir medeniyetin mensupları olarak, tarih boyunca olduğu gibi bugün de öğretmenlerimize büyük değer veriyoruz."

Balta, Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşmasında, 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirmesinde öğretmenlerin emeklerinin çok önemli payı olacağına dikkati çekerek, "Donanımlı nesillerin ilk mimarı, ilk şekli vereni değerli öğretmenlerimiz saygı ve sevginin en büyüğünü hak etmektedirler. Öğretmenlerimiz, hepimizin gönlünde müstesna bir yer tutmaktadır." ifadelerine yer verdi.

Bu anlayışla son 17 yıldır bir taraftan eğitimde yılların ihmallerini telafi etmeye, eğitimi yaygınlaştırmaya, kalitesini artırmaya çaba harcarken, öğretmenlerin çalışma şartlarını iyileştirmeye de gayret ettiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Öğretmenlik mesleğinin itibarını yükseltme, öğretmenlerimizi maddi ve manevi olarak toplumumuzda hak ettikleri saygın konuma taşıma noktasında da büyük gayret sarf ediyoruz. Ülkemizin en ücra yerlerinde türlü zorluklara rağmen fedakarca görev yapan öğretmenlerimizi desteklemeye, onların çalışma şartlarını daha da iyileştirmeye devam edeceğiz.

Bu düşüncelerle Millet Mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal'e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde, yurt içinde ve yurt dışında görev yapan öğretmenlerimize ve emekli öğretmenlerimize saygılarımı ifade ediyor, ebediyete intikal etmiş öğretmenleri de rahmetle anıyorum. Tüm eğitim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum."