Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te düzenlenen etkinliklerle 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Mete, daha sonra Vali Davut Gül ile Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki programa katıldı.

Burada konuşan Mete, öğretmenliğin, en güvenilir meslekler arasında bulunduğunu ve kutsal olduğunu söyledi.

Konuşmanın ardından, kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Malatya

Malatya'da, Atatürk Caddesi'nde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Battalgazi Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda devam eden programda konuşan Vali Aydın Baruş, öğretmenlerin insanların kişiliğinin oluşmasını sağladığını belirtti.

Baruş, "Bugün birçoğumuz sahip olduğumuz mesleği, elde ettiğimiz başarıları, öğretmenlerimizin bizlere verdiği eğitim ve terbiyeye borçluyuz. Bizleri yetiştirerek bugünlere gelmemizde büyük emeği olan öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ise geleceğin teminatı çocukların yetişmesinde öğretmenlerin önemli görevler üstlendiğini vurguladı.

Program sonrası, adaylık süreleri dolan 16 öğretmen yemin etti.

Programa, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Selim Pilten, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay da katıldı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törene, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kutlamalar, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'ndeki programla devam etti.

Adıyaman

Adıyaman Valiliği önündeki törende, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla son buldu.

Törene, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, sivil toplum kuruluşları ile siyasi partilerin temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kilis

Kilis'te Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdür Mehmet Emin Akkurt, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından etkinlikler, Alaeddin Yavaşca Kültür Merkezi'nde devam etti.

Emekli öğretmenlerin adına yapılan konuşmalar ve tiyatro gösterileriyle başlayan programda, şiir okundu.

Vali Recep Soytürk'ün günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasının ardından program, Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin oratoryosu ve adaylığı kalkan öğretmenlerin yemin töreniyle sona erdi.