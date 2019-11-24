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24 Kasım Öğretmenler Günü

6 saat önce

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de düzenlenen törenlerle 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de düzenlenen törenlerle 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.

Hatay

Hatay'da Antakya Cumhuriyet Alanı'ndaki tören, İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan'ın, Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kutlamalar Hatay Kültür Merkezi'nde devam etti.

Vali Rahmi Doğan, burada, tüm öğretmenlerin gününü tebrik ederek mesleğin kutsallığını anlattı.

Törende öğrenciler şiirler okudu, emekli öğretmenlere başarı belgeleri verildi. Programda, göreve yeni başlayan öğretmenler de yemin etti.

Adıyaman

Adıyaman'da 24 Kasım öğretmenler günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Adıyaman Valiliği önündeki anma törenine İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile siyasi parti temsilcileri katıldı.

Tören, anıta çelenk sunulmasının ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

24 Kasım Öğretmenler Günü

Osmaniye, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 01:54 Kaynak: AA
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