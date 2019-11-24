Gaziantep'in İslahiye, Nurdağı ve Araban ilçelerinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen etkinliklerle kutlandı.



İslahiye Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kutlamalara, 75. Yıl İlköğretim Okulu'ndaki Konferans Salonunda devam edildi.

Törene, 106. Topçu Alayı Komutanı Topçu Albay Ömer Şahin Selvi, okul müdürleri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Nurdağı Hükümet Konağı'nda düzenlenen törende ise İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kutlamalara, Şamil Tayyar Kültür Merkezi'nde devam edildi.

Törene, İlçe Emniyet Müdürü Hacı Ahmet Önel, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ali Sevindi, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Araban Hükümet Konağı'nda düzenlenen törende de İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karayılan, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Araban Kaymakamlığı Kongre ve Sergi Salonunda düzenlenen etkinliklerle devam etti.

Programına, Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, Araban Belediye Başkan Vekili Mustafa Küreş, Araban İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Sinan Erşahin, Araban İlçe Emniyet Amiri Mahmut Şakir Yılmaz ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.