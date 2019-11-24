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24 Kasım Öğretmenler Günü

6 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, belediye bünyesinde görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi.

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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, belediye bünyesinde görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi.

Serdivan ilçesindeki bir otelde gerçekleşen programda konuşan Yüce, görevlerini icra ederken terör örgütleri tarafından şehit edilen öğretmenleri andı.

Öğretmenliğin insanlık tarihinin en eski mesleklerinden birisi olduğunu anlatan Yüce, "Hocalarımızdan, öğretmenlerimizden aldığımız edep ve ahlakı bizden sonraki nesillere aktarmaya çaba gösteriyoruz. Bu manada öğretmenliğin özel bir önemi mevcut. Geleceğimizin mimarı, en değerli varlıklarımız olan evlatlarımızın emanetçisi, ülkemizin inşasında görev alan, en az bir anne baba kadar sorumluluk üstlenen en kıymetli mesleği icra ediyorsunuz. Bu bilinçle yetiştirdiğiniz çocuklar, ülkemizin geleceğinde etkin rol oynayacaklardır." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Tever, mesajında öğretmenlik mesleğinin kutsal bir görev olduğunu belirterek, bu kutsal görevi kayıtsız şartsız büyük bir sorumlulukla yerine getiren tüm öğretmenlerin gününü kutladığını bildirdi.

Tever, öğretmenlerin, gençleri yetiştirerek geleceğe yön verdiğini kaydederek, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkenin kalkınması ve gelişmesine katkı sağlayacak gençlerimizin başarılarında en büyük pay, onları eğiten öğretmenlere aittir. Görevinin kutsallığına hakim olan öğretmenlerimiz, ülkemizin her türlü zorlu koşullarında görev yapmaktadır. Doğu veya batı diye ayrım yapmadan, ülke topraklarını geleceğin teminatı olan gençleri yetiştirmek için karış karış gezen öğretmenlerimizin bizler de her zaman yanındayız."

Serdivan, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 02:34 Kaynak: AA
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