Kırklareli Milli Eğitim Müdür Vekili Hüseyin Kalkan ile STK başkanları 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayınlandı.

Kalkan, mesajında, öğretmenliğin bedeli maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar saygın, sınırları okul ve sınıf duvarlarıyla çizilemeyecek kadar hayatın içinde, zil ile başlayıp bitmeyecek kadar ağır bir sorumluluk gerektiren onurlu bir görev olduğunu bildirdi.

Herkesin hayatında kıymetli izler bırakan, büyüklüğü ile onu derinden etkileyen bir öğretmeni mutlaka olduğunu belirten Kalkan, mesajında şunları kaydetti:

"İlim ve bilgide üstünlüğünü kaybeden bir milletin, kendini geliştirmesi ve muasır medeniyetler seviyesine yükselmesi imkansızdır. Gençlerimizin her açıdan iyi yetiştirilmeleri, tarihlerini iyi öğrenmeleri, medeniyet değerlerini özümsemeleri, sorumluluk sahibi olmaları, milletimizin istikbali açısından büyük önem taşımaktadır. Bu nedenledir ki biz öğretmenler, tarih boyunca olduğu gibi bugünde çocuklarımızı bu bilinçle yetiştirmeye özen gösteriyoruz. Eğitime yapılacak her türlü yatırımın, milletimizin aydınlık geleceğine ve refahına yapılan yatırım olduğuna inanıyoruz. Ülkemizi çağın en üst seviyelerine çıkaracak nesiller yetiştirmeye gayret ediyoruz."

-Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık

Ilık, mesajında, öğretmenliğin zor, meşakkatli ve onurlu bir meslek olduğunu belirtti.

Öğretmenlerin Türkiye'nin gelecekle ilgili hedeflere ulaşılmasında önemli görevler üstlenecek ve kalkınmayı gerçekleştirecek nesilleri yetiştirdiğini aktaran Ilık, yurdun dört bir köşesinde fedakarlık gösteren, eğitmeyi ve öğretmeyi bir ideal olarak benimsediğini kaydetti.

Çocukların bilgi sahibi, çalışkan, vatanına bağlı, kendini doğru ifade eden faydalı bireyler olarak yetişmesinde emek sarf ettiğini belirten Ilık, "24 Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum. Bu vesile ile başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm ebediyete intikal eden öğretmenlerimizi rahmet ve şükranla anıyor, hayatta olan tüm öğretmenlerimize de en içten saygılarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

-Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel

Ticaret Borsası Başkanı Turhal Altıntel de 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün kutlu olması temennisinde bulundu.

Öğretmenlerin gelecek nesiller olan çocukların iyi yetişmesinde büyük rol oynadığını belirten Altıntel, mesleğini icra ederken de bitmez sabır ve istekle her türlü fedakarlığı gösteren öğretmenlere çok şey borçlu olunduğunu kaydetti.

Öğretmenlerin toplumda sağlam temeller üzerinde sağlıklı düşünen bireyler yetiştirme görevini üstlenen iyi eğitimli insanlar olduğunu aktaran Altıntel, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"En doğru ve kazançlı yatırımın insana yapıldığının bir ispatı olarak ülkemizin gelişiminde ve gelişmiş ülkeler arasında yer almasındaki en önemli ve kutsal görevi yerine getirmektedirler. Atatürk'ün de 'Milletleri kurtaranlar, yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden yoksun bir millet henüz millet adını almak kabiliyetini bile kazanmamıştır' dediği gibi, etrafını aydınlatarak karanlıklara meydan okuyan Öğretmenlerimiz; geleceğimizin sönmeyen ışığı, batmayan güneşidirler."