Kırklareli Belediyesince 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Bir düğün salonunda düzenlenen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Belediye Başkan Yardımcısı Arda Kolcular, konuşmasında, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün kutlu olması temennisinde bulundu.

Kendisinin de bir öğretmen olduğunu anımsatan Kolcular, öğretmenlerin çok önemli bir mesleği yerine getirdiğini ifade etti.

Öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu vurgulayan Kolcular, 'Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum' düsturu ile hareket ettiklerini belirtti.

Öğretmenlerin fedakarlıklar içerisinde öğrencileri yetiştirmek için gayret gösterdiklerini aktaran Kolcular, etkinliğe katılan herkese teşekkür etti.

Etkinlikte, öğretmenlere çeşitli hediyeler verildi.