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24 Kasım Öğretmenler Günü

6 saat önce

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Sadullah Gencer Sosyal Bilimler Lisesi tarafından, Tatvan Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İlçe Milli eğitim Müdürü Abdullah Yüzer'in, günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından video gösterimi yapıldı, adaylığı kaldırılan öğretmenler yemin etti.

Öğrencilerin hazırladığı şiir ve müzik dinletisiyle sona eren programa Kaymakam Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Tatvan Belediyesi, Bitlis, Tatvan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 03:28 Kaynak: AA
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