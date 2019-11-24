Bitlis'in Ahlat ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen programla kutlandı.
Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Selçuklu Anadolu Lisesince düzenlenen program da öğrenciler tarafından şiirler okundu, müzik dinletisi sunuldu.
Kısa film gösteriminin ardından yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Aday öğretmenlerin yemin etmesiyle sona eren programa Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Hanbay, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hasan Emrah Alkan, AK Parti İlçe Başkanı Oğuz Atılgan, kurum amirleri ve öğretmenler katıldı.