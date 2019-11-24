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24 Kasım Öğretmenler Günü

6 saat önce

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Alişarlı, mesajında, ülkeyi gelişmiş milletler seviyesine çıkarmak gayesiyle, genç nesilleri geleceğe hazırlayan öğretmenlerin, gönülleri sevgi ve şefkat dolu duygularla, vazifelerini fedakarca icra eden, anne ve baba kadar değer verdikleri özel insanlar olduğunu belirtti.

Rektör Alişarlı mesajında, şu ifadelere yer verdi.

"Öğretmenlik, medeniyet tasavvurumuzda da son derece önemli bir yere sahiptir; "Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum" sözü ile Hz. Ali, öğretenin değerine, bilginin önemine vurgu yapmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle, geleceğimizin mimarı, kıymetli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlar, sağlık ve esenlik dolu günler dilerim."

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 03:40 Kaynak: AA
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