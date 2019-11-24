Son Dakika Haberleri: 24 Kasım Öğretmenler Günü
Son Dakika Güncel 24 Kasım Öğretmenler Günü - Son Dakika

24 Kasım Öğretmenler Günü

6 saat önce

Ömerli'de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolaysıyla program düzenlendi.

24 Kasım Öğretmenler Günü, System.String[]

Ömerli'de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolaysıyla program düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Baysal'ın hükümet konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.


Ömerli Meslek Yüksekokulunda devem eden programda konuşan Zübeyde Hanım Ana Okulu Müdürü Nermin Kaya, 1981 yılından beri her 24 Kasım'ın ülkemizde Öğretmenler Günü olarak kutlandığını işaret ederek, şöyle dedi:

"Öğretmen ülkesinin yarınlarını inşa ederken, geleceğin gençliğini yetiştirirken başka sıkıntılar aklının kıyısından bile geçmez, Açtığı okul kapısı değildir aslında; bilgiye, sevgiye, doruluğa açılan yoldur. Öğretmen her daim eğitim nöbet indedir tahtasının başında. Kendisini merakla izleyen öğrencilere kuru bilgi öğretmek değil, nesin kaynağı olma derdindedir."

Törene Kaymakam Hamza Türkmen, Belediye Başkan Vekili. M. Nur Yürek, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Kamil Aksoy, İlçe Emniyet Amiri Beytullah Mavi de katıldı.

Mehmet Baysal, Ömerli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 03:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, öğretmen hakemlere çiçek verdi
"Sınavı geçirmedi" deyip sürücü kursu öğretmenini yol ortasında tekme tokat dövdüler! Operasyon bölgesindeki Mehmetçik'ten Öğretmenler Günü mesajı İnce'den "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiası hakkında açıklama: Saray'a gidenden genel başkan olmaz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2019 22:06:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 24 Kasım Öğretmenler Günü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]