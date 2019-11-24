Son Dakika Haberleri: 24 Kasım Öğretmenler Günü
Son Dakika Güncel 24 Kasım Öğretmenler Günü - Son Dakika

24 Kasım Öğretmenler Günü

6 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet konağı önünde Atatürk Anıt'ına çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezi Konferans salonunda devam eden törende, Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenlerince hazırlanan gösteriler sunuldu.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, burada yaptığı konuşmada, dünyanın en zor işini öğretmenlerin yaptığını söyledi.

Öğretmenlerin cevherleri mücevherlere dönüştüren ustalar olduğunu belirten Doğramacı, "Dünyanın en değerli varlıklarını sizlere emanet ediyoruz. Askerlerimizi, mühendislerimizi, doktorlarımızı ve dünyanın neresine kimi gönderiyorsak temsil edecek kim varsa hepsini siz eğitiyorsunuz. O yüzden işiniz çok zor." diye konuştu.

Programa İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Çiçek, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Belediye Başkan Yardımcısı Servet Canlı, siyasi parti ve sivil topum kuruluşu temsilcileri ile öğretmenler katıldı.

24 Kasım Öğretmenler Günü

Yüksekova, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 04:03 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, öğretmen hakemlere çiçek verdi
"Sınavı geçirmedi" deyip sürücü kursu öğretmenini yol ortasında tekme tokat dövdüler! Operasyon bölgesindeki Mehmetçik'ten Öğretmenler Günü mesajı Muharrem İnce'den itiraf: Cumhurbaşkanlığı seçiminde çekilmeyi düşündüm

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2019 23:03:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 24 Kasım Öğretmenler Günü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]