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24 Kasım Öğretmenler Günü

6 saat önce

Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İlidi, mesajında, İnsanlık tarihinin en önemli ve ölümsüz mesleğinin öğretmenlik olduğunu belirtti.

İnsanların gelişmesine, ilerlemesine en büyük katkıyı öğretmenlerin sağladığını belirten İlidi, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İnsan, yaratılmışların en şereflisidir. Yüreğindeki merhamet, oluşturduğu onur, meydana getirdiği kültür ve ahlakı değerler onu hep yüceltmiştir. İnsanın bu yücelişinde şüphesiz en büyük katkı öğretmenlerimizindir. Cumhuriyetimizin kurucusu, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ebediyete intikal etmiş olan öğretmenlerimizi şükran ve rahmetle anıyor ve yarınlarımızın güvencesi çocuklarımızı ve gençlerimizi emanet ettiğimiz tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyorum."

Bulanık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 04:16 Kaynak: AA
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