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24 Kasım Öğretmenler Günü

6 saat önce

Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.


Tunçel, mesajında, Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletini hürriyet ve bağımsızlık içinde sonsuza kadar savunacak ve yaşatacak nesilleri yetiştirmek için fedakarca çalışan öğretmenlerin, toplumun en özverili ve saygıdeğer ögeleri olduğunu belirtti.

Öğretmenlerin, Atatürk'ün belirlediği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma yolundaki kararlı adımlarını büyük bir sorumluluk anlayışıyla yerine getireceğine inandığını bildiren Tunçel, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Her türlü cehaleti yok edip giderecek ışık eğitimdir. Eğitimli, bilgili ve başarılı bireyler, Gazi Mustafa Kemal'in dediği gibi sizin eseriniz olacaktır. Ülkemizin muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkmasında sorumluluk sahibi olan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler gününü kutluyor, ahirete intikal eden tüm öğretmenlerimizi rahmet ve şükranla yad ediyorum."

Türkiye, Bulanık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 04:22 Kaynak: AA
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