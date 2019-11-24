Batman'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolaysıyla program düzenlendi.

Batman Valisi Hulusi Şahin, İl Kültür Müdürlüğünde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, başta kendisini yetiştiren öğretmen olmak üzere bütün öğretmenlerin gününü kutladı.

Batman'da Öğretmenler Günü'nün buruk geçtiğini dile getiren Şahin, devamında şunları kaydetti:

"Öğretmenimiz Şenay Aybüke burada şehit edildi. Benim eşim de bir öğretmen. Bugün gözünün yaşı hiç kurumadı. Öncelikle tabi Şenay Aybüke'nin ismiyle anılan 'Magusa Limanı' türküsünü çok dinledik. O da yürek parçalıyor. Kendisi o yüzden çok duyguluydu. En son bir de bir sosyal medya mesajı aldı. O da onu çok etkiledi. Başta eşim olmak üzere tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutluyorum."

Konuşmaların ardından öğrenciler şiir okudu, müzik dinletisi ve aday öğretmenler yemin etti.

Programa, Garnizon Komutanı Albay İhsan Kaplan, İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran da katıldı.