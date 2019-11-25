Zonguldak'ta "24 Kasım Öğretmenler Günü" programı düzenlendi



Programa, Vali Erdoğan Bektaş, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Gönen Süslü, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Kapıcı, müdür yardımcıları ve şube müdürleri, parti ve sendika temsilcileri, daire müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Bektaş, programda yaptığı konuşmada, milletin, ülkenin, devletin, bütün varlıkların geleceğinin teminatının çocuklar olduğuna dikkat çekerek, "Bu çocuklar milletimizin, ülkemizin, devletimizin geleceğini sağlamaktan, temin etmekten sorumlu. İşte burada birileri devreye giriyor, bunların adına da öğretmen diyoruz. Öğretmen ne yapmalı? Önce ülkemizi, milletimizi, devletimizi, bütün varlıklarımızı, maddi manevi bütün birikimlerimizi özümseyecek. Sonra da onları çocuklarımıza aktaracak ki milli varlıklarımız son bulmasın, gelişerek devam etsin." dedi.

Konuşmaların ardından emekli öğretmenlere hizmet şeref belgeleri takdim edildi.

Program, adaylıkları kaldırılan öğretmenlerin yemin etmesinin ardından sona erdi.

Çaycuma

Çaycuma ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda, ilçenin çeşitli okullarında öğretmenlik yapan müzik öğretmenleri sahne aldı.

Programda adaylığı kalkan öğretmenlerin yemin etme töreni, emekli olan öğretmenlerin konuşması ve ilçede düzenlenen şiir, resim ve satranç turnuvasında dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi.

Müzik öğretmenlerinin hazırladığı müzik dinletisinin ardından program sona erdi.