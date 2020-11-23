24 Kasım Öğretmenler Günü - Son Dakika

AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Taşar, mesajında, öğretmenlerin, gelişmiş ve müreffeh bir Türkiye hedefine ulaşılmasında en büyük güvence olan gençlerin geleceğe hazırlanmasında önemli rol oynadığını belirtti.

Kutsal olduğu kadar mesuliyeti de ağır bir mesleği icra eden, gelecek nesli bir hamur misali ellerinde yoğuran, ona şekil veren, ideal hedefler aşılayan ve hakları asla ödenemeyecek bütün öğretmenlerin, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayan Taşar, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İlk emri 'oku' olan, okumayı ve okutmayı, öğrenmeyi ve öğretmeyi en önemli ilke olarak gören bir dinin ve beşikten mezara kadar ilim tahsil etmeyi emreden, kalemi kılıçtan üstün gören bir medeniyetin mensupları olarak, tarih boyunca olduğu gibi bugün de öğretmenlerimize büyük değer veriyoruz. Öğretmenlik, toplumun içinden cevherler bulup çıkarmak, onları işlemek, geliştirmek, ışıl ışıl yapıp topluma geri sunma sanatıdır. Öğretmenlik atanmışlık değil, adanmışlık mesleğidir. Yürekten verilen yıllarca unutulmayan bir değerdir. Tarih boyunca olduğu gibi bugün de dünya sanayide, ekonomide, ve bilimde olduğu gibi eğitimde de yarış halindedir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2023 eğitim vizyonunda öğretmenler çok önemli yer tutmaktadır. Ülkemizin bu yarışta hak ettiği yeri alması ve 2023 vizyonuna yakışır bir noktaya gelmesi de yine adanmış öğretmenlerle mümkündür."

Bu anlayışla son 18 yıldır bir taraftan eğitimde yılların ihmallerini telafi etmeye, eğitimi yaygınlaştırmaya ve kalitesini arttırmaya çaba harcadıklarını anımsatan Taşar, öğretmenlerin de çalışma şartlarını iyileştirmeye gayret ettiklerini aktardı.

Öğretmenlerin mesleklerini en güzel şekilde icra edecekleri huzurlu ve güvenli bir ortamı sağlamanın çabası içinde olduklarını kaydeden Taşar, "Türkiye büyüdükçe, ülkemizin imkanları genişledikçe, bunları öncelikle öğretmen ve öğrencilerimizin istifadesine sunmayı sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, mensubu olmaktan her zaman onur ve şeref duyduğum tüm eğitim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum. Görevi başında şehit olmuş eğitimcilerimiz başta olmak üzere, ahirete irtihal eden tüm öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyor, mesleği uzun yıllar fedakarca sürdürdükten sonra emekli olan öğretmenlerimize sağlıklı, hayırlı ve uzun ömürler niyaz ediyorum." ifadelerine yer verdi.