24 Kasım Öğretmenler Günü - Son Dakika

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekili Harun Karacan, AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolasıyla mesaj yayımladı.

Vali Ayyıldız, mesajında, ülkenin her bir köşesinde canla başla çalışan bütün öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Beşikten mezara kadar ilim tahsil etmeyi emreden, kalemi kılıçtan üstün tutan bir medeniyetin temsilcileri olarak öğretmenlere büyük önem verildiğini ifade eden Ayyıldız, şunları kaydetti:

"Bedeli maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar saygın, sevgi, şefkat ve fedakarlık gerektiren bir mesleği icra eden öğretmenler gelişmiş ve müreffeh bir Türkiye hedefine ulaşmamızda en büyük güvencemizdir. Geçmişte olduğu gibi bugün de değişimin, gelişimin, daha ileri hedeflere doğru yürümenin anahtarı durumundaki öğretmenler kalkınmanın öncülüğünü yapmaktadır. Bir ülkenin kalkınmasında, nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesinde ve ülkenin kültürel mirasının genç kuşaklara aktarılmasında öğretmenlerimizin sorumluluğu büyüktür. Öğretmenler bir toplumun aklı ve kalbidir."

-"Özveri ve emekleri için teşekkür ediyorum"

Karacan, öğretmenliğin emek, özveri, sabır isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar onurlu ve kutsal bir meslek olduğunun altını çizdi.

Öğretmenlerin topluma bir medeniyet ve kültür inşa ettiğini belirten Karacan, şöyle devam etti:

"Ülkemizin her köşesinde eğitim-öğretimin güneşi olan, bu memleketin her karışını ışıklarıyla aydınlatan, fedakarlığı hayat biçimine dönüştürmüş, eğitmeyi ve öğretmeyi bir ideal olarak benimseyen öğretmenlerimize gösterdikleri özveri ve emekleri için teşekkür ediyorum. Güçlü bir Türkiye hedefleriyle ilerleyen devletimiz dünyayı da etkisi altına alan Kovid-19 pandemisi nedeniyle uzaktan eğitime başlamak zorunda kalmış ama yüreği şefkat, aklı hür ve bilgiyle donatılmış öğretmenlerimizin sayesinde uzaktan eğitimde dahi geleceğimizin teminatı evlatlarımızı en iyi şekilde eğiteceğine olan inancımı da paylaşmak istiyorum. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve görevi sırasında şehit olan öğretmenlerimiz başta olmak üzere, kendi öğretmenlerim, Eskişehir'de ve yurdumuzun her köşesinde görevlerini özveriyle yerine getiren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten duygularımla kutluyorum."

"Öğretmenler unutulmaz"

Milletvekili Emine Nur Günay, öğretmenliğin sadece bir meslek değil, nesilleri yetiştiren, geçmiş ile gelecek arasında köprü kuran, gelenekleri ve kültürü geleceğe aktaran, nitelikli insan gücü yetiştiren onurlu bir görev olduğunu vurguladı.

Bilime, öğrenmeye ve gelişime açık toplumlar yetiştirmeye çalışan öğretmenlerin toplumun manevi mimarları olduğunu ifade eden Günay, şöyle devam etti:

"Öğretmenler hayatımızdan yıllar geçse de unutulmazlar. İnsanların çoğu ilkokul öğretmeninin ismini, yaşamlarını şekillendiren hocalarını hatırlarlar. Anne babadan sonra gelen en kıymetli hayata dokunan rol modellerdir öğretmenler. Hayatımıza dokunan mesleğini aşkla yapan öğretmenler de öğrencilerini asla unutmazlar. Hayat akar, hayat değişir ve bir gün yollar tekrar kesişirse gözleri parlar o aşkla mesleklerini yapan öğretmenlerin. Toplumları eğiten, nesilleri yetiştiren öğretmenlerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu mesleğe hayatını adamış, gayesi insan yetiştirmek olan bu onurlu ve önemli görevi yerine getirmiş, şu anda getirmekte olan ve aday olan tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyor, en içten şükranlarımı sunuyorum."

"Öğretmenlerini hatırlamayan insan yoktur"

Büyükerşen, öğretmenliğin bir ayrıcalık olduğunun altını çizdi.

Öğretmenin insanı inşa eden, ailesiyle birlikte bir çocuğun yetişmesinde en önemli yere sahip olan kişi olduğunu belirten Büyükerşen, şunları ifade etti:

"Öyle ki, ilkokul öğretmenini, ortaokul, lise öğretmenlerini hatırlamayan insan yoktur. Onlar, ülkenin geleceğini belirleyen en önemli meslek gruplarından birine mensupturlar. Hem insanın, hem de ülkenin gelişiminde ve geleceğinde bu kadar önemli olan öğretmenlerimiz, günümüzde ne yazık ki, çok çeşitli sıkıntılarla boğuşuyorlar. Pandemi dönemi ise öğretmenlerimiz için başka bir sorun. Belki de sağlık çalışanlarının ardından en önemli risk grubundalar. Yine de her biri, canla başla çalışmaya, görevlerini yapmaya devam ediyorlar. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü bir kez daha kutluyor, bugüne değin emek vermiş tüm öğretmenlerimizi saygıyla selamlıyorum."

"Geleceğe dokunma imkanını yakalayan nadir insanlardır"

Rektör Şenocak, cehaletin yenilmesi gereken en büyük düşman olduğunu belirterek, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün, cehaletle mücadelenin en büyük savaşçılarının öğretmenler olduğunu dile getirdiğini anımsattı.

Anadolu'nun fedakar öğretmenlerin dokunduğu hayatların hikayeleriyle dolu olduğuna değinen Şenocak, şunları kaydetti:

"Çünkü bugünün öğretmenleri bayrağı, doğuda Milli Mücadele meşalesini ateşleyen Erzurumlu muallim Dursunoğlu Cevat'tan, Fransız işgalinde şehit düşen Maraş Lisesinin genç matematik öğretmeni Hayrullah Efendi'den, 1920'de Sultanahmet Mitingi'nde 'Önümüzde açık iki yol var: Biri, tarihimize şanımızla devam etmek, diğeri gözlerimizle beraber tarihimizi de kapayıp ebediyete götürmektir.' diye haykıran muallime Nakiye Hanım'dan devralmıştır. Bu meşale bağımsızlığın da evrenselliğin de tek yolu olan bilimin meşalesidir. Aklın ve bilimin ışığında düşünen, sorgulayan ve üreten fikri hür, vicdanı hür nice nesiller yetiştirme vazifesini üstlenen öğretmenler, geleceğe dokunma imkanını yakalayan nadir insanlardandır."