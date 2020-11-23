24 Kasım Öğretmenler Günü - Son Dakika

24 Kasım Öğretmenler Günü

23.11.2020 16:43
24 Kasım Öğretmenler Günü, System.String[]

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekili Harun Karacan, AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr.

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekili Harun Karacan, AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolasıyla mesaj yayımladı.

Vali Ayyıldız, mesajında, ülkenin her bir köşesinde canla başla çalışan bütün öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Beşikten mezara kadar ilim tahsil etmeyi emreden, kalemi kılıçtan üstün tutan bir medeniyetin temsilcileri olarak öğretmenlere büyük önem verildiğini ifade eden Ayyıldız, şunları kaydetti:

"Bedeli maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar saygın, sevgi, şefkat ve fedakarlık gerektiren bir mesleği icra eden öğretmenler gelişmiş ve müreffeh bir Türkiye hedefine ulaşmamızda en büyük güvencemizdir. Geçmişte olduğu gibi bugün de değişimin, gelişimin, daha ileri hedeflere doğru yürümenin anahtarı durumundaki öğretmenler kalkınmanın öncülüğünü yapmaktadır. Bir ülkenin kalkınmasında, nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesinde ve ülkenin kültürel mirasının genç kuşaklara aktarılmasında öğretmenlerimizin sorumluluğu büyüktür. Öğretmenler bir toplumun aklı ve kalbidir."

-"Özveri ve emekleri için teşekkür ediyorum"

Karacan, öğretmenliğin emek, özveri, sabır isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar onurlu ve kutsal bir meslek olduğunun altını çizdi.

Öğretmenlerin topluma bir medeniyet ve kültür inşa ettiğini belirten Karacan, şöyle devam etti:

"Ülkemizin her köşesinde eğitim-öğretimin güneşi olan, bu memleketin her karışını ışıklarıyla aydınlatan, fedakarlığı hayat biçimine dönüştürmüş, eğitmeyi ve öğretmeyi bir ideal olarak benimseyen öğretmenlerimize gösterdikleri özveri ve emekleri için teşekkür ediyorum. Güçlü bir Türkiye hedefleriyle ilerleyen devletimiz dünyayı da etkisi altına alan Kovid-19 pandemisi nedeniyle uzaktan eğitime başlamak zorunda kalmış ama yüreği şefkat, aklı hür ve bilgiyle donatılmış öğretmenlerimizin sayesinde uzaktan eğitimde dahi geleceğimizin teminatı evlatlarımızı en iyi şekilde eğiteceğine olan inancımı da paylaşmak istiyorum. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve görevi sırasında şehit olan öğretmenlerimiz başta olmak üzere, kendi öğretmenlerim, Eskişehir'de ve yurdumuzun her köşesinde görevlerini özveriyle yerine getiren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten duygularımla kutluyorum."

"Öğretmenler unutulmaz"

Milletvekili Emine Nur Günay, öğretmenliğin sadece bir meslek değil, nesilleri yetiştiren, geçmiş ile gelecek arasında köprü kuran, gelenekleri ve kültürü geleceğe aktaran, nitelikli insan gücü yetiştiren onurlu bir görev olduğunu vurguladı.

Bilime, öğrenmeye ve gelişime açık toplumlar yetiştirmeye çalışan öğretmenlerin toplumun manevi mimarları olduğunu ifade eden Günay, şöyle devam etti:

"Öğretmenler hayatımızdan yıllar geçse de unutulmazlar. İnsanların çoğu ilkokul öğretmeninin ismini, yaşamlarını şekillendiren hocalarını hatırlarlar. Anne babadan sonra gelen en kıymetli hayata dokunan rol modellerdir öğretmenler. Hayatımıza dokunan mesleğini aşkla yapan öğretmenler de öğrencilerini asla unutmazlar. Hayat akar, hayat değişir ve bir gün yollar tekrar kesişirse gözleri parlar o aşkla mesleklerini yapan öğretmenlerin. Toplumları eğiten, nesilleri yetiştiren öğretmenlerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu mesleğe hayatını adamış, gayesi insan yetiştirmek olan bu onurlu ve önemli görevi yerine getirmiş, şu anda getirmekte olan ve aday olan tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyor, en içten şükranlarımı sunuyorum."

"Öğretmenlerini hatırlamayan insan yoktur"

Büyükerşen, öğretmenliğin bir ayrıcalık olduğunun altını çizdi.

Öğretmenin insanı inşa eden, ailesiyle birlikte bir çocuğun yetişmesinde en önemli yere sahip olan kişi olduğunu belirten Büyükerşen, şunları ifade etti:

"Öyle ki, ilkokul öğretmenini, ortaokul, lise öğretmenlerini hatırlamayan insan yoktur. Onlar, ülkenin geleceğini belirleyen en önemli meslek gruplarından birine mensupturlar. Hem insanın, hem de ülkenin gelişiminde ve geleceğinde bu kadar önemli olan öğretmenlerimiz, günümüzde ne yazık ki, çok çeşitli sıkıntılarla boğuşuyorlar. Pandemi dönemi ise öğretmenlerimiz için başka bir sorun. Belki de sağlık çalışanlarının ardından en önemli risk grubundalar. Yine de her biri, canla başla çalışmaya, görevlerini yapmaya devam ediyorlar. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü bir kez daha kutluyor, bugüne değin emek vermiş tüm öğretmenlerimizi saygıyla selamlıyorum."

"Geleceğe dokunma imkanını yakalayan nadir insanlardır"

Rektör Şenocak, cehaletin yenilmesi gereken en büyük düşman olduğunu belirterek, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün, cehaletle mücadelenin en büyük savaşçılarının öğretmenler olduğunu dile getirdiğini anımsattı.

Anadolu'nun fedakar öğretmenlerin dokunduğu hayatların hikayeleriyle dolu olduğuna değinen Şenocak, şunları kaydetti:

"Çünkü bugünün öğretmenleri bayrağı, doğuda Milli Mücadele meşalesini ateşleyen Erzurumlu muallim Dursunoğlu Cevat'tan, Fransız işgalinde şehit düşen Maraş Lisesinin genç matematik öğretmeni Hayrullah Efendi'den, 1920'de Sultanahmet Mitingi'nde 'Önümüzde açık iki yol var: Biri, tarihimize şanımızla devam etmek, diğeri gözlerimizle beraber tarihimizi de kapayıp ebediyete götürmektir.' diye haykıran muallime Nakiye Hanım'dan devralmıştır. Bu meşale bağımsızlığın da evrenselliğin de tek yolu olan bilimin meşalesidir. Aklın ve bilimin ışığında düşünen, sorgulayan ve üreten fikri hür, vicdanı hür nice nesiller yetiştirme vazifesini üstlenen öğretmenler, geleceğe dokunma imkanını yakalayan nadir insanlardandır."

Öğretmenler Günü, Emine Nur Günay, Milletvekili, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 24 Kasım Öğretmenler Günü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fikirtepe talimatı: Kentsel dönüşümü TOKİ ve Emlak Konut yapacak Songül Karlı, gece yarısı kendisine gelen mesajı takipçileriyle paylaştı Barcelona, Messi ve De Jong'u dinlenmeleri için Dinamo Kiev maçının kadrosuna almadı Enes Batur'un ölümden döndüğü kaza kamerada Erciyes Üniversitesi'nin koronavirüs aşı adayının ilk doz uygulamasında hiçbir yan etki görülmedi Alkol paylaşımı yaptığı için eleştirilen Somer Sivrioğlu'ndan sert cevap: Çocuklar çalışmamızı örnek alsın Yaşlı kadına çarpan otomobilin sürücüsü kocası çıktı Alkol tanıtımı yapan Şef Somer Sivrioğlu'na tepki yağdı! Tek tek takipten çıktılar
F.Bahçe-Beşiktaş derbisinin oranları belli oldu! Ezeli rakipler arasındaki fark dikkat çekti F.Bahçe-Beşiktaş derbisinin oranları belli oldu! Ezeli rakipler arasındaki fark dikkat çekti         
16:38
Ve korkulan oldu! İstanbul'daki koronavirüs haritasında her yer kırmızıya boyandı Ve korkulan oldu! İstanbul'daki koronavirüs haritasında her yer kırmızıya boyandı         
16:10
Vaka rekorları kırılan ABD'de yapılan düğün merasimi şoke etti: Sinagogdaki kutlamaya tam 7000 kişi katıldı Vaka rekorları kırılan ABD'de yapılan düğün merasimi şoke etti: Sinagogdaki kutlamaya tam 7000 kişi katıldı         
16:04
İspanyol basını, Galatasaray Alexis Sanchez transferinde bir adım önde olduğunu yazdı İspanyol basını, Galatasaray Alexis Sanchez transferinde bir adım önde olduğunu yazdı         
15:44
Son Dakika! Dışişleri'nden Türk gemisine yapılan uluslararası hukuka aykırı aramayla ilgili açıklama: Güç kullanılmasını protesto ediyoruz Son Dakika! Dışişleri'nden Türk gemisine yapılan uluslararası hukuka aykırı aramayla ilgili açıklama: Güç kullanılmasını protesto ediyoruz         
15:24
Lamborghini, kız çocuklarını model olarak kullandığı reklamı tepkiler üzerine geri çekti Lamborghini, kız çocuklarını model olarak kullandığı reklamı tepkiler üzerine geri çekti         
15:18
3 çocuk annesi kadının sır ölümü! Cebindeki 2 bin 600 TL ile banyoda asılı halde bulundu 3 çocuk annesi kadının sır ölümü! Cebindeki 2 bin 600 TL ile banyoda asılı halde bulundu         
14:50
Şenol Güneş'ten Yiğit Bulut'a olay gönderme: Ekonomiyi batırmış adam bana ekonomiden bahsediyor Şenol Güneş'ten Yiğit Bulut'a olay gönderme: Ekonomiyi batırmış adam bana ekonomiden bahsediyor         
14:37
Başvurmayan pişman olur! Torba yasadan indirimli emeklilik müjdesi Başvurmayan pişman olur! Torba yasadan indirimli emeklilik müjdesi         
13:52
El bombasıyla öldürülmek istenen kadın konuştu: Kocam daha önce de arabayı yaktı, evi kurşunladı El bombasıyla öldürülmek istenen kadın konuştu: Kocam daha önce de arabayı yaktı, evi kurşunladı         
13:32
Son dakika! Libya'ya yardım götüren Doğu Akdeniz'deki Türk gemisinde, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde saatlerce arama yapıldı Son dakika! Libya'ya yardım götüren Doğu Akdeniz'deki Türk gemisinde, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde saatlerce arama yapıldı         
13:27
Kaza sonrası özür dilemek için aracından indi, başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti Kaza sonrası özür dilemek için aracından indi, başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti         
12:53
Sosyal medyadan gördüğü kredi reklamına başvurdu, tüm birikimini bir çırpıda kaybetti Sosyal medyadan gördüğü kredi reklamına başvurdu, tüm birikimini bir çırpıda kaybetti         
12:44
Sosyal medya fenomeni Enes Batur Etiler'de lüks otomobiliyle kaza yaptı Sosyal medya fenomeni Enes Batur Etiler'de lüks otomobiliyle kaza yaptı         
12:12
"Sayılar düşmezse yeni yasaklar gelecek" diyen Bakan Koca, masadaki üç alternatifi sıraladı         
11:44
Muhtarlar da veri paylaşmaya başladı! Bakan Koca'nın Muhtarlar da veri paylaşmaya başladı! Bakan Koca'nın "Artış kontrol altında" dediği İstanbul'da bir mahalledeki vaka sayısı 2 bin 200         
11:33
Eski binaları yeni gibi gösterip kiracıları aldatıyorlar Eski binaları yeni gibi gösterip kiracıları aldatıyorlar         
11:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2020 16:46:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 24 Kasım Öğretmenler Günü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei