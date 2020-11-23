24 Kasım Öğretmenler Günü - Son Dakika

Karabük Valisi Fuat Gürel ve protokol üyeleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Gürel, mesajında, Türkiye'nin hayallerini hedeflere, hedeflerini gerçeğe dönüştürme mücadelesini her alanda başarı destanlarıyla süslediği tarihi günlerin yaşandığını bildirdi.

Okul ortamlarının havasını teneffüs etmek, öğretmen ve öğrencilerle sohbet etmek, geleceğe yapılan yatırımları yerinde görmek ve sonucunda öğrencilerin gözlerindeki o parıltının sıcaklığını hissedebilmenin kendileri için daima hayat, umut ve motivasyon kaynağı olduğunu belirten Gürel, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bu vesile ile başta Karabük eğitim ailemiz nezdinde geleceğimizin mimarları, tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyor, sağlık, huzur ve mutluluklar dilerken başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehrimizin onur abidelerinden şehit Aybüke öğretmenimizin nezdinde tüm şehit öğretmenlerimiz ile ebediyete irtihal eden öğretmenlerimizi minnet ve rahmetle yad ediyorum."

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Bahtiyar Yılmaz, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Mescier, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, CHP Karabük İl Başkanı Abdullah Çakır, MHP Karabük İl Başkanı Adem Kar da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.