24 Kasım Öğretmenler Günü - Son Dakika

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolaysıyla mesaj yayımladı.

Başkan Şahin, mesajında, ülkede her koşulda fedakarca çalışan, fikri, vicdanı, irfanı hür öğretmenler ordusuna sahip olduklarını belirtti.

Salgın nedeniyle çok sevdikleri, gözleri geleceğe umutla bakan öğrencilerinden uzak kalan, sıralarda değil evlerinde, yüz yüze değil ekrandan ders anlatmak zorunda kalan öğretmenlerin ve öğrenmenin kıymetini bir kez daha anladıklarını kaydeden Şahin, öğretmenlerin salgın sürecinin tüm olumsuzluklarına rağmen bu önemli yetkinliği mümkün mertebe çocuklara kazandırma konusunda büyük bir gayret içerisinde olduklarını bildirdi.

Şahin, "Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Ayrıca ebediyete irtihal etmiş tüm öğretmenlerimize yüce Allah'tan rahmet niyaz ediyor, emekli olanlara da, sağlık, sıhhat ve esenlik dolu yıllar diliyorum." ifadelerini kullandı.