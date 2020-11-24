24 Kasım Öğretmenler Günü - Son Dakika

Van'ın Gürpınar Kaymakamı Fatih Kayabaşı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kayabaşı, mesajında, tüm öğretmenlerin gününü kutladı, öğretmenliğin, kutsal ve saygın bir meslek olduğunu vurguladı.

Öğretmenlerin, çocukların topluma faydalı bireyler olarak yetiştirilmesinde önemli bir rolü üstlendiklerini, bedeli hiçbir değerle ölçülemeyecek kadar saygın bir görevi icra ettiklerini vurgulayan Kayabaşı, şunları kaydetti:

"Milletçe topyekün çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkmayı hedefleyen ve bu hedefe ulaşmak için de kararlılıkla yürüyen öğretmenlerimizin başarısı, ülkemizin gelecekteki başarısı olacaktır. Öğretmenlik, gücünü sevgiden alan kutsal bir meslektir. Ülkemizin aydınlık geleceğini öğretmenlerimizin alın terinde görüyoruz. Öğretmenlerimiz, güzeli ve her alanda yenileşmeyi savunan, milli birliğimizin, beraberliğimizin, geleceğimizin teminatı çocuklarımızı büyük bir sabır ve özveri ile yetiştiren, geleceğimizin dönüşüm mimarlarıdır. Bu onurlu mesleğin tüm mensuplarına güvenimizin sonsuz olduğunu belirterek, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere mesleklerini icra ederken şehit olan bütün öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, ülkemizin çocuklarına uzun yıllar eğitim vermiş emekli öğretmenlerimiz ile halen görevleri başında olan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü yürekten kutluyorum"