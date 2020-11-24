24 Kasım Öğretmenler Günü - Son Dakika

Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çelik, mesajında, Mustafa Kemal Atatürk'ün 24 Kasım 1928'de Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul etmesi nedeniyle, 1981 yılından bu yana 24 Kasım'ın Öğretmenler Günü olarak kutlandığını belirtti.

Öğretmenliğin, dünyadaki en onurlu mesleklerin başında geldiğini, sevgi, şefkat ve fedakarlık mesleği olduğunu aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Öğretmenlik emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli, saygın bir meslektir. İdealini ve heyecanını daima taze tutan kendini her zaman yenileyen siz değerli öğretmenlerimizin sayesinde ülkemiz, her alanda kalkınmış ve gelişmiş bir dünya devleti haline gelecektir. Bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olmak gibi bir inanca ve kültüre mensup kişiler olarak, öğretmenlerimize olan borcumuzu çok çalışarak ve ülkemize faydalı olarak ödeyebiliriz. Bu duygu ve düşüncelerle Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere aramızdan ayrılan ve görevi başındayken şehit olan bütün öğretmenlerimizi ve eğitimcilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum."