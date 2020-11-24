Vali Tutulmaz, başarılı öğretmenleri kabul etti - Son Dakika

Vali Tutulmaz, başarılı öğretmenleri kabul etti
24.11.2020 10:23
Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ziyaretçilerini kabul etti.
Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ziyaretçilerini kabul etti.
Vali Mustafa Tutulmaz 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle komisyonca yılın öğretmeni seçilen Kdz.Ereğli Bilim Sanat Merkezi sınıf öğretmeni Selma Yalmancı Yücel ile "yuva " temalı öykü yarışmasında Türkiye 2. olan Karaelmas Ortaokulu öğretmeni Esra Kahya'yı kabul etti.
İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun'un da hazır bulunduğu ziyarette, öğretmenlere başarı belgesi takdim etti, görevlerinde kendilerine kolaylıklar ve başarılar diledi, "24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. - ZONGULDAK
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