24 Kasım Öğretmenler Günü - Son Dakika

24 Kasım Öğretmenler Günü dolaysıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Çandıroğlu, burada yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde eğitimin ve öğretmenliğin dört duvar arasından ibaret olmadığının görüldüğünü söyleyerek, tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

Törene, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.