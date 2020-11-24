24 Kasım Öğretmenler Günü - Son Dakika

24 Kasım Öğretmenler Günü

Kırklareli'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü törenle kutlandı.

Kırklareli'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü törenle kutlandı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyularak, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan, anıta çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kalkan, yaptığı konuşmada, Öğretmenler Günü'nü kutladı. Öğretmenlik mesleğinin insanlığın var oluşuyla birlikte başlayıp sona ereceği güne kadar devam edeceğini vurgulayan Kalkan, dünyanın değişiminde de öğretmenlerin çok etkin rol üstlendiklerini belirtti.

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