24 Kasım Öğretmenler Günü - Son Dakika

Beypazarı ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla Anıta çelenk sunuldu.
24 Kasım öğretmenler günü nedeniyle, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun başkanlığındaki öğretmenler, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Karadede, şube müdürleri Rahmi Çalışkan, Selahaddin Sütbaş ile öğretmenler katıldı.
Anıta İlçe Milli Eğitim müdürü Hürrem Dursun ve iki öğretmen tarafından çelenk sunulurken, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal marşı okunarak, göndere bayrağın çekilmesiyle tören son buldu.
İlçe Milli Eğitim müdürü Hürrem Dursun ve Belediye Başkan yardımcısı Osman Karadede, törene katılan öğretmenler ile Emekli öğretmenlerin 24 Kasım öğretmenler günlerini kutladı.???????
- Kaynak: AA
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