24 Kasım Öğretmenler Günü - Son Dakika

Siirt 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen programla kutlandı.

İlk etkinlik, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören, İl Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda devam etti.

Törende, yeni atanan 12 öğretmen adayı görev yemini etti.

Bakanlığın düzenlediği öykü ve il genelinde yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu yaptığı konuşmada, dünyadaki en onurlu mesleklerin başında gelen öğretmenliğin emek, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar saygın bir meslek olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bu onurlu günde en değerli varlıklarımız olan evlatlarımızı, en güzel çiçeklerimizi sizlere teslim ediyoruz. Ülkemizin her bir köşesinde merkez, ilçe ve köylerde canla başla çalışan bütün öğretmenlerimiz kutsal bir görevi ifa ediyor. Bu vesileyle tüm öğretmenlerin günlerini bir kez daha kutluyorum."

Emekliye ayrılan 3 öğretmene hizmet şeref belgesi ve yılın öğretmeni seçilen Mehmetçik İlkokulundan Nevzat Yılmaz'a ödül verildi.

Törene, Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay ve İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip da katıldı.