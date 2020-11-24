24 Kasım Öğretmenler Günü - Son Dakika

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ve Belediye Başkanı Rasim Arı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Becel, mesajında, öğretmenlerin toplumun geleceğini inşa eden en önemli aktörler olduğunu belirtti.

24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayan Becel, "Milletlerin ve medeniyetlerin birbirleri ile kıyasıya bir yarış içerisinde olduğu günümüzde, toplumumuz için kuşkusuz en önemli vazife eğitim-öğretimin baş aktörleri olan öğretmenlerindir. Yarınlarımızı emanet edeceğimiz çocuklarımızı geleceğe hazırlayan öğretmenlerimiz, kadim medeniyetimizin önemli bir temsilcisidirler." ifadelerini kullandı.

Başkan Arı ise mesajında, öğretmenliğin, sevgi ve fedakarlık üzerine kurulu, kutsal bir meslek olduğunu ifade etti.

Geleceğin güçlü ve müreffeh Türkiye'sinin, ülkenin her köşesinde görev yapan öğretmenlerin omuzlarında yükseleceğini vurgulayan Arı, şunları kaydetti:

"İlk emri, 'oku' olan bir dinin mensupları olan bizler için öğrenmenin ve öğretmenlerin ayrı bir yeri, ayrı bir önemi bulunmaktadır. Büyük milletimizin geleceğinin teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi, her şartta ve koşulda yetiştirmeyi amaç edinerek, milletimizin maddi ve manevi gelişmişlik düzeyini, varlık ve bekasını yükseltecek beşeri gücün en büyük mimarı, elleri öpülesi değerli öğretmenlerimizdir. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Öğretmenler yeni nesil sizlerin eseri olacaktır' sözünde de ifade ettiği gibi öğretmenler, sadece bugünün değil, geleceğin de mimarlarıdır."