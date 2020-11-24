24 Kasım Öğretmenler Günü - Son Dakika

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde milletvekilleri Selim Gültekin ve Ömer Fethi Gürer, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Şimşek, mesajında, toplumlara ışık tutan öğretmenlerin, o toplumun eğitim ve gelişmişlik düzeyinin göstergesi olduğunu belirtti.

Öğretmenlerin, bilginin, çağdaşlığın, sevginin, barışın ve aydınlanmanın öncüleri, toplumun bütün kesimlerine yol gösteren önder ve örnek insanlar olduğuna dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"Ailemizden sonra bizlere hayatı öğreten, ülkemizin doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine her köşesinde büyük bir özveriyle çalışan, sadece okumayı ve yazmayı değil, ruh güzelliğimizi de ortaya çıkaran, sevgisini ve şefkatini esirgemeyen, tüm öğrencilerini kendi evladı gibi bağrına basan kıymetli öğretmenlerimiz, hepimizin gönlünde taht kurmuşlardır. Başta cumhuriyetimizin kurucusu ve başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden tüm öğretmelerimizi rahmetle anıyor, tüm öğretmenlerimize sağlık, mutluluk ve başarı diliyorum."

AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin de öğretmenlerin sadece eğitim ve öğretim sürecinde değil, her zaman bilgileri ve tecrübeleriyle çocukları geleceğe hazırlamada en büyük rol model olduklarını işaret ederek, "Kendini yetiştiren geleceği tasarlayan ve yön veren ufku açık öğretmenlerimiz sayesinde ülkemiz muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkarak aydınlık yolda yürümeye devam edecektir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde, ülkemizin her köşesinde fedakarca görev yapan tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise mesajında, "Mustafa Kemal Atatürk'ün millet mekteplerinin başöğretmenliğini kabul ettiği gün olması sebebiyle her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor. Bu vesileyle geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza aydınlık yarınlara hazırlayan fedakar öğretmenlerimizin gününü kutluyor, en kısa zamanda tüm sorunlarının çözülmesini diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir de mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Öğretmenlik, bilgi, tecrübe ve irfanla çocuklarımızı, gençlerimizi geleceğe hazırlama mesleğidir. Öğretmenlik mesleği aynı zamanda bu ülkeye ve yeni nesillere adanmış bir hayatı da ifade etmektedir. Bu kutsal mesleğin temsilcileri, değeri hiçbir şeyle ölçülemeyecek kadar büyük fedakarlığın timsalidirler. Her yönüyle öğretmenler, eğitim ve öğretim sistemimizin temel yapı taşları, istikbalimizin de mimarlarıdır. Her türlü şartlar altında mesleklerini icra etme gayreti içinde olan öğretmenlerimizin gününü kutluyorum."

Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri de paylaştığı mesajda, büyük emek vererek, çocukların geleceğe hazırlayan fedakar öğretmenlerin gününü kutladı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar ise "İlim ve fennin yol göstericiliğinde, vatanımızın ve milletimizin geleceği olan yeni nesillere en iyi eğitimi vermek için vatanımızın dörtbir yanında fedakarca çalışan öğretmenlerimiz de yine bu kutsal mesleği yerine getiren ve geleceğimizi inşa eden temel değerlerdir. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, büyük emekler vererek milletimize hizmet etmiş bütün eğitimcilerimizi ve eğitim şehitlerimizi şükran ve minnetle anıyor, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum." mesajını paylaştı.