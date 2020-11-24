24 Kasım Öğretmenler Günü - Son Dakika

Anıt meydanındaki törende, ilçe protokolü ve eğitim camiası mensupları bir araya geldi.

Beyşehir ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

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