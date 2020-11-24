24 Kasım Öğretmenler Günü - Son Dakika

Beyşehir ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Anıt meydanındaki törende, ilçe protokolü ve eğitim camiası mensupları bir araya geldi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin Atatürk Anıtı'na sunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu, saygı duruşunda bulunuldu. Ardından buradaki program son buldu.
Törene, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, İlçe Kaymakamı Yusuf Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, okul idarecileri, öğretmenler katıldı.
- Kaynak: AA
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