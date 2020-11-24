24 Kasım Öğretmenler Günü - Son Dakika

Derebucak ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Hükümet binası önünde gerçekleştirilen törende, Atatürk Anıtı'na İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelengi sunuldu. Ardından İstiklal Marşı okunarak saygı duruşunda bulunuldu.
Program, Belediye Başkanı Ahmet Kısa ile kurum amirlerinin öğretmenlere hediyelerinin takdimiyle son buldu.
Törene, İlçe Belediye Başkanı Ahmet Kısa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Akçay, kurum amirleri, öğretmenler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğretmenler katıldı.
- Kaynak: AA
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