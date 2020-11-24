24 Kasım Öğretmenler Günü - Son Dakika

Törene, İlçe Belediye Başkanı Ahmet Kısa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Akçay , kurum amirleri, öğretmenler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğretmenler katıldı.

Program, Belediye Başkanı Ahmet Kısa ile kurum amirlerinin öğretmenlere hediyelerinin takdimiyle son buldu.

Derebucak ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

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