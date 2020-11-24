24 Kasım Öğretmenler Günü - Son Dakika

24 Kasım Öğretmenler Günü, Kahramankazan'da düzenlenen törenle kutlandı.

Milli Egemenlik Parkı'nda düzenlenen törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Yıldırım ve öğretmenler katıldı.

Milli Egemenlik Anıtına, İlçe Milli Eğitim çelenginin sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, öğrenciler ve öğretmenler konuşmalar yaptı, şiirler okudu.

Şehit Ömer Takdemir Ortaokulu tarafından hazırlanan programda, mesleğe yeni başlayan öğretmenler için de yemin töreni düzenlendi.

Tören, Milli Egemenlik Anıtı önünde toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.