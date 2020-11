24 Kasım Öğretmenler Günü - Son Dakika

Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolaysıyla mesaj yayımladı.

Kaymakam Yılmaz, mesajında öğretmenlerin toplumu inşa eden mimarlar olduğunu belirtti.

Geleceğin teminatı olan çocukların, milli ve manevi değerlerine bağlı, bilinçli bireyler olarak yetiştiren mesleğin mensubu olan öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladığını kaydeden Yılmaz, "Ülkemizin her köşesinde yorulmadan gocunmadan çalışan öğretmenlerimizin her biri birer kahramandır. Öğretmenlerimize minnet borçluyuz. Eğitime yapılacak her yatırımın ve sağlanan her desteğin, milletimizin geleceğine yapılan yatırım olduğuna inanıyor, tüm imkanlarımızla öğretmen ve öğrencilerimize daha iyi koşullarda olması için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere görevi başında şehit olan ve hayatını kaybeden öğretmenleri rahmet ve minnetle andığını aktardı.