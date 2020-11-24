24 Kasım Öğretmenler Günü - Son Dakika

24 Kasım Öğretmenler Günü

24.11.2020 12:51
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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yüce, mesajında, ülkenin geleceğinde etkin rol oynayacak çocukları yetiştirdikleri için tüm öğretmenlere teşekkür etti.

Geleceğin mimarı olan çocukların emanetçisi, ülkenin inşasında görev alan, en az bir anne baba kadar sorumluluk üstlenen, en kıymetli mesleği icra eden tüm öğretmenlerin kendilerinin baş tacı olduğunu belirten Yüce, "Bizler her daim yeni şeyler öğrenmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hocalarımızdan, öğretmenlerimizden aldığımız edep ve ahlakı gelecek nesillerimize aktarmaya devam edeceğiz. Şehitlik mertebesine ulaşan tüm öğretmenlerimize Allah'tan rahmet, canla başla çalışan öğretmenlerimize de başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

"Öğretmenlik büyük emek ve fedakarlık gösterilen bir görev"

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ da öğretmenliğin sadece meslek değil büyük emek ve fedakarlık gösterilen bir görev olduğunu kaydetti.

Eğitimin sadece kalkınmanın ve gelişmenin temel unsuru değil, aynı zamanda bir milletin dünya üzerindeki yerini de tayin eden stratejik bir değer olduğunu aktaran Altuğ, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Öğretmenler, yeni nesil sizlerin eseri olacaktır.' diyerek cumhuriyetimizin asıl sahipleri genç nesillerimizi öğretmenlerimize emanet etmiştir ve öğretmenlerimiz geçmiş tarihini iyi bilen, geleceğe güvenle bakan, ahlaklı, insana ve emeğe saygılı nesiller yetiştirmeye devam ediyorlar. Bu duygu ve düşüncelerle tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü en içten dileklerimle kutlar, ebediyete intikal eden öğretmenlerimize de Allah'tan rahmet dilerim."

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 24 Kasım Öğretmenler Günü - Son Dakika


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