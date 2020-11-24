24 Kasım Öğretmenler Günü - Son Dakika

Hakkari'nin Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, ilçedeki görev yapan öğretmenlerin gününü kutladı.

Saklı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçedeki okulları gezerek öğretmenlerle bir araya geldi.

Geleceği emanet edecekleri nesillerin yetiştirilmesinde fedakarca görev yapan öğretmenlerin gününü kutlayan Saklı, görevlerinde başarı dileyerek gül verdi.

Öğretmenler de ziyaretlerinden dolayı Saklı'ya teşekkür etti.

Saklı'ya, AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar, MHP İlçe Başkanı Şamir Şen eşlik etti