24 Kasım Öğretmenler Günü - Son Dakika

Mersin'in Gülnar, Erdemli ve Tarsus ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü, düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı.

Gülnar Hükümet Konağı önündeki törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kadim, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler şiirler okudu.

Törene Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, Cumhuriyet Başsavcısı Tugay Çatlı, siyasi parti temsilcileri ve öğretmenler katıldı.

Kutlama etkinlikleri kapsamında Gülnar Cumhuriyet Başsavcısı Tugay Çatlı, öğretmenleri makamında kabul etti.

Erdemli

Erdemli'deki törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, Dr. Devlet Bahçeli Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından törende "Öğretmen gözü ile eğitim" temalı fotoğraf yarışmasında dereceye giren öğretmenlere plaketleri verildi.

Törenin ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Açıkyörük ile öğretmenler 1996'da Kahramanmaraş'ta şehit edilen öğretmen Hacı Ömer Serin'in mezarını ziyaret etti.

Tarsus

Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama etkinlikleri kapsamında il genelinde yılın öğretmeni seçilen İngilizce öğretmeni Vacide Erdoğan'ı görev yaptığı Tarsus Borsa İstanbul Şehit Umut Sami Şensoy Anadolu Lisesi'nde ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Kaymakam Otcu, Erdoğan'ın mesleki çalışmalarının yanı sıra akademik çalışmalarıyla da birçok başarıya imza attığını ve aynı zamanda çok sayıda ulusal ve uluslararası projeler yürüterek okulunun vizyon ve misyonuna katkı sağladığını söyledi.

Otcu, yılın öğretmeni seçilen Erdoğan'ı kutlayarak çeşitli hediyeler verdi.