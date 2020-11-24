24 Kasım Öğretmenler Günü - Son Dakika

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Hükümet konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Şehit Jandarma Üsteğmen Adnan Bahat Çok Programlı Lisesi'nde devam eden törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan konuşma yaptı.

Daha sonra şehit öğretmenlerin görüntüleri, sinevizyon gösterimiyle katılımcılara izlettirildi.

Adaylık sürelerini tamamlanan öğretmenlerin yemin etmesiyle sona eren törene, Kaymakam Murat Öztürk, Belediye Başkan Vekili Necmi Alkan, Emniyet Müdürü Fatih Acar, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erkan Sağındık ve öğretmenler katıldı.