24 Kasım Öğretmenler Günü - Son Dakika

Altınözü ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Tacettin Sürmeli Parkı'nda düzenlenen törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Güner Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirilen tören kaymakamlık bahçesinde devam etti.
Öğretmenlerin gününü kutalayan Kaymakam Bülent Uygur, emekli olan öğretmen Mustafa Devaoğluna Hizmet Şeref Belgesi takdim etti.
Programa, Belediye Başkanı Rıfat Sarı, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Demiröz, İlçe Emniyet Amiri Ali Yılmaz, ilçe Müftüsü İrfan Şafak ile okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. ???????
- Kaynak: AA
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