24 Kasım Öğretmenler Günü - Son Dakika

Bolu Valisi Ahmet Ümit, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ümit, mesajında, kadimden beri en onurlu mesleklerin başında gelen, her daim sevgi ve saygı ile anılan, ilim ve irfan ordusunun değerli neferleri öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladığını kaydetti.

Bir toplumun ahlaki, kültürel, sosyal ve bilimsel yönlerden gelişmesinde aileden sonra şüphesiz ki en büyük payın öğretmenler olduğunu vurgulayan Ümit, "Bu bağlamda birey düzeyinde başlayan eğitimin, aileye, yakın çevreye ve en nihayetinde topluma adeta dalga dalga sirayet ederek kültürümüze, sosyal yaşantımıza birçok beşeri yönümüze tesir ettiğini unutmamalıyız. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de devam eden koronavirüs salgını dolayısıyla eğitim-öğretim faaliyetlerinin yüz yüze yapılamadığı şu dönemde uzaktan eğitim sürecinde göstermiş oldukları gayret ve fedakarlıklardan dolayı da tüm öğretmenlerimizi en kalbi duygularımla selamlıyorum." ifadesini kullandı.