24 Kasım Öğretmenler Günü - Son Dakika

Samsun'un Havza, Vezirköprü, Çarşamba ve Ladik ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla programlar gerçekleştirildi.

Mehmetçik Meydanı'nda düzenlenen törende Havza Milli Eğitim Şube Müdürü Hüsamettin Elmas tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Ardından Mustafa Kemal Atatürk, şehitler ve ebediyete intikal eden öğretmenler için saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Vezirköprü

Vezirköprü İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demircan, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda Vezirköprü İmam Hatip Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Kadir Şahin, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Konuşmanın sonrasında öğrenciler şiirler okudu, emekliye ayrılan öğretmenlere teşekkür belgeleri verildi.

Törene Vezirköprü Kaymakamı Kudret Kurnaz, Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Çarşamba

Çarşamba ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Atatürk Ortaokulu bahçesinde düzenlenen törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir'in açılış konuşmasının ardından öğrenciler tarafından günün anlamına ilişkin şiirler okunarak müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Emekli öğretmenlere şeref belgeleri ve 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri protokol üyeleri tarafından verilirken, aday öğretmenler öğretmen yemini etti.

Programa Kaymakam Şükrü Yıldırım, Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Ladik

Ladik Kaymakamı Nurullah Kaya, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kaymakam Kaya, mesajında, öğretmenliğin bütün mesleklerin temeli olduğunu vurguladı.

Millet mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e "Başöğretmenlik" unvanının verildiği 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün 1981 yılından itibaren coşkuyla kutlandığını belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Dünyadaki en onurlu mesleklerin başında gelen sevgi, şefkat ve fedakarlık mesleği olan öğretmenlik, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerlidir. Öğretmenlik bütün mesleklerin temelidir. Toplumda saygın meslekler edinmiş olan şahısların hepsi kendini insan yetiştirmeye adamış bir öğretmenin eseridir. Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, aramızdan ayrılan ve görevi başındayken şehit olan bütün öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm eğitim çalışanlarımızın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü canı gönülden kutluyorum."

Özel'den "Öğretmenler Günü" mesajı

Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Özel, mesajında, nesillerin mimarı öğretmenlerin insanlığı aydınlık yarınlara taşıyan adsız kahramanlar olduğunu vurguladı.

Özel, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Mesleğini kutsal bildiğimiz saygıdeğer öğretmenlerimizin günü, onların emeklerini hatırlamada, hak etikleri vefayı görmede farkındalık oluşturan önemli bir gündür. Öğretmenlerimiz, insanlığı aydınlık yarınlara taşıyan adsız kahramanlardır. Çocuklarımızın bilincinin ve kişiliğinin mimarı, dolayısıyla nesillerimizin de mimarı öğretmenlerimiz bir çocuktan başlayarak, gençlerimize, milletimize, yani ülkemizin geleceğine yön vermektedir. En zor şartlarda bile ülkemizin her köşesine ulaşarak ışık olan, fedakarlıkların en büyüğünü gösteren, eğitmeyi ve öğretmeyi bir ideal olarak benimseyip, ülkemizi çağdaş medeniyet seviyesine çıkarma gayreti gösteren tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun."

Saygılı'dan okullara 24 Kasım Öğretmenler Günü ziyareti

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, Cumhuriyet Anaokulu ve Yaşar Doğu İlkokulu'nu ziyaret etti.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla gerçekleştirilen ziyarette Saygılı, okul Müdürleri Hacı Aydın, Murat Toraman ve öğretmenlerlerle bir araya geldi.

Saygılı, talep ve sorunlarını dinlemesinin ardından öğretmenlere çeşitli hediyeler verdi.

Öğretmenlerin günlerini kutlayan Saygılı, "Dünyayı ve Türkiye'mizi tehdit eden Kovid-19 salgını dolayısıyla bu yıl Öğretmenler Günü'nü geçmiş yıllarda olduğu gibi coşku ve sevinçle kutlayamadık. İnşallah salgınla mücadele konusundaki tedbirlere uyarak en kısa zamanda bunu da atlatırız. Gelecekteki kutlama ve etkinliklerimizi hep birlikte sağlıklı bir ortamda gerçekleştiririz." diye konuştu.

Havza'da 24 Kasım Öğretmenler Günü ziyaretleri

Havza'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla şehit öğretmen Ayhan Kural'ın ailesi ile 2017 yılında kazada yaralanan ve halen tedavisi devam eden öğretmen Osman Nuri Şenkal, evlerinde ziyaret edildi.

Kaymakam Metin Yılmaz, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam ve Havza Müftüsü Mehmet Nurlu'dan oluşan heyet, 2017 yılında kullandığı araç ile yaptığı kazada yaralanan ve tedavisi devam eden öğretmen Osman Nuri Şenkal ve eşi din görevlisi Hüsniye Şenkal'ı evlerinde ziyaret ederek, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutladı.

Ünal, Hüsniye Şenkal'ın öğrencisi olduğunu belirterek, "Değerli öğretmenimize Mevla'dan şifalar diliyor, Öğretmenler Günü'nüzü en içten dileklerim ile kutluyorum." dedi.

Heyet, daha sonra 1993'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde katıldığı bir düğünden kaçırılan ve bir gün sonra cansız bedeni bulunan öğretmen Ayhan Kural'ın annesi Gülbeyaz Kural'ı ziyaret etti.

Kaymakam Yılmaz, şehit ailelerinin kendilerine birer emanet olduğunu vurgulayarak, "Ayhan öğretmen gibi fedakar öğretmenlerimiz sayesinde bu ülke üzerinde hesapları olanların hesapları tutmadı, tutmayacak. Bu vesile ile tüm şehitlerimiz rahmetle yad ediyor, tüm eğitimcilerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutluyorum." diye konuştu.

Başkan Özdemir ise şehit Kural'a rahmet dileyerek, "Öğretmene değer vermek ve sonsuz saygı duymak hem inancımızın hem kültürümüzün gereğidir. Öğretmenler, ifa ettikleri bu kutsi görevle toplumun geleceğini inşa ederler. Bu vesileyle 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü eğitim dünyasına hediye eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere eğitim şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden tüm öğretmenlerimizi saygı ve rahmetle yad ediyor, eğitim camiamızın bu özel gününü kutluyorum." diye konuştu.

Gülbeyaz Kural da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.