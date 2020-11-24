24 Kasım Öğretmenler Günü - Son Dakika

Edirne'de, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, anıta çelenk sundu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Emekli olan öğretmenlere şeref belgeleri verildi

Anıttaki törenin ardından Edirne Valiliği önünde düzenlenen programda emekli olan öğretmenlere Edirne Valisi Ekrem Canalp tarafından "Hizmet Şeref Belgesi" verildi.

Canalp, burada yaptığı konuşmada, salgın dolayısıyla kutlamaların kısıtlı şekilde gerçekleştirildiğini belirterek 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Canalp, emekli olan öğretmenlere emeklilik hayatlarında başarı, huzur, sağlık ve mutluluk diledi.